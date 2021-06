Kreis Nordhausen genehmigt über zwei Millionen Euro

Nordhausen. Von Schulen über Feuerwehr bis Radweg: Grünes Licht für diese acht Investitionen gaben die Mitglieder des Nordhäuser Kreisausschusses am Montag.

Über zwei Millionen Euro an Ausgaben für acht Investitionen genehmigten die Mitglieder des Nordhäuser Kreisausschusses auf ihrer Sitzung am Montag. Der größte Brocken betrifft die Rohbauarbeiten am Bleicheröder Schillergymnasium. Für die nachträgliche Deckensanierung im Nebenflügel des Gebäudes fallen Kosten von einer Million Euro an. „Der vorgefundene Zustand der Decken erwies sich als desolater als zunächst angenommen. Das Sanierungskonzept sieht das Auswechseln jedes zweiten Feldes vor“, heißt es in dem Auftrag.

Für den Neubau des 1,4 Kilometer langen Radweges von Nordhausen nach Hesserode werden 284.000 Euro fällig. Der Eigenanteil des Landratsamtes liegt bei 96.917 Euro. Der Rest sind Fördermittel des Landes. Die Stadt Nordhausen ist ebenfalls zu 50 Prozent am Bau des Radweges beteiligt.

250.000 Euro sind noch für die komplexe Sanierung der Schulsporthalle plus Neubau eines Bolzplatzes in Niedersachswerfen zu zahlen. 60 Prozent der Maßnahme sind bereits umgesetzt, sie soll bis zum Schuljahresbeginn 2021 fertig sein. 210.000 Euro teuer ist die Beschaffung von drei Mannschaftstransportwagen für den überörtlichen Brandschutz. Diese sollen Anfang 2022 ausgeliefert werden.