Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis Nordhausen investiert 2020 rund 3,5 Millionen Euro in Straßennetz

Am Mittag des 20. Dezember wird die Straße zwischen Ilfeld und Appenrode wieder für den Verkehr freigegeben. Seit August liefen dort umfassende, rund eine Million Euro teure Sanierungsarbeiten, die nun noch vor dem vertraglichen Fertigstellungstermin beendet werden konnten.

In der Ortslage von Appenrode hatte der Landkreis die Kreisstraße bereits im Jahr 2016 saniert. Die Sanierung der K 2 sei die größte Tief- und Straßenbaumaßnahme an den Kreisstraßen seit vielen Jahren, hieß es am Donnerstag aus der Kreisverwaltung. Insgesamt hat der Landkreis in diesem Jahr gut 1,7 Millionen Euro in Bauprojekte und zusätzlich rund 800.000 Euro in Werterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen investiert.

„Im kommenden Jahr planen wir sogar noch mehr Mittel für Sanierungen von Kreisstraßen und den Neubau des Radwegs nach Herreden im Haushalt ein“, erklärte Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Rund 3,5 Millionen Euro sind für alle Projekte insgesamt veranschlagt, und all diese Baumaßnahmen fördert das Land Thüringen.“

Bei der jüngsten Baustelle an der K 2 zwischen Ilfeld und Appenrode war die Strabag Generalunternehmer, mit der Planung war das Ingenieurbüro Tölle beauftragt, weitere Fachfirmen, beispielsweise für Geotechnik, waren eingebunden, mussten doch ein aufwendiges Stützbauwerk zur Absicherung des Hangs errichtet, die Asphaltdecke in Teilen erneuert und zwei Brücken instand gesetzt werden. Der Freistaat Thüringen förderte das Projekt zu 75 Prozent aus dem Programm Kommunaler Straßenbau.

In einem Streckenabschnitt war durch eine Hangrutschung der Bankettbereich schon seit Längerem defekt, war die Straße deshalb nur noch stark eingeschränkt befahrbar. Zudem zeigten sich auch größere Risse im Asphalt, die Straße drohte abzurutschen. Der Hang musste daher nach den erfolgten Voruntersuchungen mit einem umfangreichen Bauwerk gesichert werden. Über 54 Meter wurde eine Stützwand mit insgesamt 75 Bohrpfählen errichtet, die Hälfte davon wurde zusätzlich mit insgesamt 24 Tonnen Betonstahl verstärkt, und auch die Straße wurde in diesem Bereich vollständig erneuert. Ein Bauwerk dieser Dimension habe der Landkreis zuletzt Mitte der 1990er-Jahre an einer Kreisstraße gebaut. Die Straßendecke wurde auf einer Fläche von insgesamt 10.000 Quadratmetern saniert, die Bankette neu angedeckt und die Brücken über den Bemmelgraben und den Fuhrbach, beide 1991 erbaut, instand gesetzt.

„Baumaßnahmen wie diese bedeuten eine Haushaltskonsolidierung im besten Sinne, denn nach der nun erfolgten Sanierung werden wir in diesem Bereich deutlich weniger für die Straßenunterhaltung ausgeben müssen als bislang“, betonte Landrat Matthias Jendricke.

Nach Abschluss der Baumaßnahme sollen die Markierungsarbeiten witterungsbedingt im Frühjahr 2020 erfolgen. Aufgrund der fehlenden Randmarkierung ist die Strecke deshalb zeitweilig tempobeschränkt. Der Hang oberhalb der Straße wird noch mit Matten abgedeckt und begrünt.