Kreis Nordhausen kann in Rothesütte erstmals sein Loipenspurgerät einsetzen

Rothesütte. Relativ viel Schnee im Südharz: Neue Technik des Landkreises Nordhausen feiert Premiere – sehr zur Freude aller Skilangläufer.

Aufgrund der guten Schneelage konnte der Landkreis am Donnerstag zum ersten Mal eine Loipe in Rothesütte spuren. Bislang konnte das neue Loipenspurgerät, das sich der Kreis im Vorjahr gemeinsam mit einem geländegängigen Fahrzeug angeschafft hatte, noch nicht eingesetzt werden. Im ersten Schritt ist jetzt eine vier Kilometer lange Loipe gespurt – von Rothesütte in Richtung Sophienhof über den Drei-Länder-Blick, Vogelherd und Bocksplatz zurück nach Rothesütte, am Gelände des künftigen Harzer Hexenreichs sowie am Feuerwehrgerätehaus vorbei in den Ort. Noch war es nicht möglich, eine Loipe bis nach Sophienhof zu spuren, da auf der Strecke momentan Holzrücke-Arbeiten laufen.