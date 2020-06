Kreis Nordhausen: Kindergärten werden wieder voller

Immer mehr Kinder kehren im Südharz in die Kindergärten zurück. „Mit Stand von 5. Juni besuchten 2433 Kinder die Einrichtungen im Landkreis Nordhausen“, teilt Sabine Reich vom Fachbereich Jugend im Landratsamt mit. Das sind 943 mehr als noch eine Woche zuvor. 3015 von insgesamt 4107 Plätzen können nun angeboten werden. Zwei Kindergärten bieten den vollen Betrieb ohne zeitliche Einschränkung an: Die „Kleinen Entdecker“ in Großwechsungen und der „Traumzauberbaum“ in Nordhausen. In Großwechsungen ist eine große Raumkapazität vorhanden, und beim „Traumzauberbaum“ führt die gute Personalsituation dazu, dass eine neue Gruppe aufgemacht werden konnte.