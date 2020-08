Nordhausen. Nicht nur die Leitstelle soll in den peplanten Neubau in Nordhausen einziehen. Vom Land erhofft sich Landrat Matthias Jendricke (SPD) eine großzügige Förderung

Kreis plant Neubau für zehn Millionen Euro an der Zorgestraße in Nordhausen

Noch steht das neue Katastrophenschutzlager in der Zorgestraße leer, der Gabelstapler fürs Einrichten wird erst im Herbst erwartet. Doch schon entrollt Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Mittwoch den Plan für das nächste Vorhaben am Standort: ein Neubau, in dem auch die Rettungsleitstelle für den Südharz und den Kyffhäuserkreis unterkommen soll. Kosten: rund zehn Millionen Euro.