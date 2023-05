Kreismusikschule Nordhausen: Barrierearme Sanierung gefordert

Nordhausen. Linke-Fraktion reicht zur Sanierung der Kreismusikschule Nordhausen einen Antrag ein. Was die Kreistagsfraktion alles fordert und warum.

Zur Sanierung der Kreismusikschule haben die Linken für den kommenden Kreistag einen Antrag eingereicht. „Mit diesem Antrag wollen wir die Landkreisverwaltung beauftragen, einen Weg zu finden wie die Kreismusikschule möglichst barrierearm saniert werden kann“, erklärt Tim Rosenstock (Linke).

„Wir sind uns natürlich der engen haushalterischen Lage bewusst, deshalb zielen wir mit dem Antrag auf die Generierung von Fördermöglichkeiten ab und haben einen Zeitraum bis zur ersten Vorlage eines möglichen Umsetzungskonzeptes gewählt, der auch eine umfassende Suche danach ermöglicht“, so das Schulausschuss-Mitglied weiter. „Die Kreismusikschule leistet seit Jahrzehnten herausragende Arbeit in der musikalischen Bildung und stellt dies auch in bundesweiten Wettbewerben immerzu unter Beweis. Leider geben die Gebäude es nicht oder nur sehr schwer her, dass Menschen mit einer Gehbehinderung auch dieses Angebot wahrnehmen können. Dieser gesellschaftlichen Exklusion wollen wir mit dem Antrag entgegenwirken und damit zeitgleich die Arbeit der Kreismusikschule honorieren“, ergänzt Kreistagsmitglied Angela Hummitzsch (Linke).