Kreisvolkshochschule Nordhausen weiter nur online aktiv

Direktor Gerhard Tölle und seine Mitarbeiter bieten auch in den kommenden Monaten ein attraktives Programm an.

Wegen des Lockdowns kann die Kreisvolkshochschule auch im März keine Präsenzveranstaltungen anbieten. Doch gibt es zahlreiche kostenfreie Online-Veranstaltungen. „Ausnahmezustand oder neue Normalität?“ heißt ein Webinar am 15. März über das Politikmanagement in der Coronakrise. Beginn ist um 18 Uhr. Zum Werk des Künstlers Cy Twombly können Interessierte am 18. März einen Livestream aus dem Museum Brandhorst verfolgen, und zwar ab 19.30 Uhr. „Doping und Schattenwirtschaft statt olympischer Idee: Wie krank ist der Sport?“ ist eine weitere Veranstaltung am 23. März überschrieben, die um 19.30 Uhr beginnt. „Sklaverei: Eine globale Perspektive“ heißt ein Livestream des Programms vhs.wissen am 24. März ab 19.30 Uhr.

Die Anmeldung für die Online-Veranstaltungen und die Übermittlung der Zugangslinks geschieht über die Kreisvolkshochschule. Erreichbar ist diese via E-Mail an: post@vhs-nordhausen.de und telefonisch unter der Nummer: 03631/ 60 910.