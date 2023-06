Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch ins Nordhäuser Rathaus

Nordhausen. Unbekannte sind in Nordhausen ins Rathaus am Markt eingebrochen. Die Spurensicherung kam zum Einsatz.

Unbekannte haben sich am Dienstagabend in Nordhausen gewaltsam Zutritt zu Räumlichkeiten des Rathauses am Markt verschafft. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher mehrere Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei nichts entwendet worden. Doch der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Nordhausen kam zum Einsatz sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

