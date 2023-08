Krimineller Abend in Nordhausen: Mordsharz im Tabakspeicher

Nordhausen. Das Mordsharz-Festival gastiert in Nordhausen. Im Museum Tabakspeicher erwarten die Besucher drei Lesungen an einem Abend.

Das Mordsharz-Festival steht vor der Tür. Es verspricht auch in diesem Jahr spannende Unterhaltung im Tabakspeicher-Museum. Hier werden am geschichtsträchtigen Ort Lesungen über Mord und Totschlag geboten, berichtet Franziska Mühlhause, Sprecherin der Stadt. Internationale Krimiautoren wollen den Zuhörern das Blut in den Adern erstarren lassen. Am Freitag, 15. September, ab 18 Uhr lesen Karen Sander aus „Der Strand: Vergessen“, Thomas Raab aus „Thomas kommt später“, Matthias Edvardsson und Frederic Böhle aus „Die Wahrheit“.

In den Pausen zwischen den Lesungen werden Getränke angeboten. Tickets für die einzelnen Lesungen, die ab sofort im Tabakspeicher-Museum erworben werden können, kosten 15 Euro oder zwölf Euro ermäßigt.