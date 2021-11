Krippenweg zum 16. Mal in Nordhausen

Nordhausen. Bis zum 20. Dezember können 91 ausgestellte Krippen in Schaufenstern der Stadt bewundert werden.

Der Nordhäuser Krippenweg erfährt in diesem Jahr seine 16. Auflage. Wieder machen Sterne in den Schaufenstern der Stadt auf die 91 ausgestellten Krippen aufmerksam und laden die Passanten zum Hinschauen ein. Auch Floristin Viola Schumann vom Fachgeschäft „Ewiger Frühling“ beteiligt sich. Bei ihr kann man eine Weihnachtskrippe aus Maisstroh bewundern. Mitglieder der Domgemeinde stellen ihre persönlichen Krippendarstellungen in der Adventszeit zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest zur Verfügung. Die verschiedenen Darstellungen „auf dem Weg“ sollen an den christlichen Glauben an die Menschwerdung Gottes in der Geburt Jesu erinnern.