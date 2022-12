Mit einigen Entscheidungen, die in Erfurt auf Landesebene gefällt werden, ist Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) nicht einverstanden. Und er wird nicht müde, seinen Unmut dann auch in Worte zu fassen.

Kritik vom Flüchtlingsrat perlt am Landrat in Nordhausen ab

Nordhausen. Die Geflüchteten aus der Ukraine, die Oberzentrum-Diskussion und eine neue Landkreispartnerschaft sind Themen, die Matthias Jendricke derzeit beschäftigen.

Mit der Politik des Freistaates hat Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) in diversen Bereichen seine Probleme. Das wird nicht nur in den Diskussionen zum Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine deutlich.

Er sei „verwundert“, sagt Jendricke auch beim Blick auf den neuen Entwurf des Landesentwicklungsplans. Er habe kein Verständnis dafür, dass die Stadt Nordhausen nicht als Oberzentrum vorgesehen ist. Der Landrat plädiere dafür und meint: „Da sollten wir alle im Landkreis an einem Strang ziehen.“

Jendricke sieht Nordhausen „auf Augenhöhe zu Suhl“. Und der Norden habe wie der Süden und Westen Thüringens ebenfalls ein Oberzentrum verdient. Das dürfe dann aber nicht Heiligenstadt werden, sondern müsste Nordhausen sein.

Mitte Januar starte das Anhörungsverfahren zum neuen Landesentwicklungsplan. Dem schaue der Landrat gespannt entgegen. „Ein Oberzentrum ist für uns nicht vorgesehen, aber mehr Windkraft“, ärgert sich Jendricke. Von jetzt 1,2 Prozent plane das Land für den Kreis Nordhausen einen Anstieg des Flächenanteils auf drei Prozent.

Dass der Thüringer Flüchtlingsrat ihn dieser Tage in ein schlechtes Licht rücken wollte, nimmt Matthias Jendricke zur Kenntnis. Die Kritik perlt an ihm ab. „Wir waren in Thüringen einer von zwei Landkreisen, die gleich zu Beginn der Flüchtlingswelle nach Kriegsausbruch Busse nach Berlin geschickt haben, um ukrainische Geflüchtete abzuholen und sie hier bei uns in Sicherheit zu bringen“, erinnert er. Und dem Landkreis sei nichts vorzuwerfen. Hier habe man sich immer um die Geflüchteten intensiv gekümmert. Den zuständigen Mitarbeitern seiner Verwaltung attestiert Jendricke eine sehr gute Arbeit.

Aktuell registriert das Landratsamt 1505 Geflüchtete aus der Ukraine. Davon sind 652 Frauen, 308 Männer, 409 schulpflichtige Kinder sowie 125 Mädchen und Jungen im Kindergarten-Alter.

178 Ukrainer haben den Landkreis inzwischen wieder verlassen. Diese Zahl haben die Recherchen der Ausländerbehörde ergeben. Dass die Nordhäuser in dieser Sache etwas genauer hinschauen, als es in anderen Landkreisen geschieht, ist für Jendricke kein Punkt, der Kritik verdient: „Wir zahlen nur Geld für jemand, der hier ist.“

Eine neue internationale Partnerschaft plant Nordhausen mit dem Landkreis Gostyn in Polen. Der Südharzer Kreistag hat dem Vorhaben zugestimmt. Nur die Fraktion der AfD hat sich enthalten. Wie aus Gostyn zu erfahren ist, habe der dortige Kreistag ebenfalls einen solchen Beschluss gefasst. Im kommenden Mai soll der neue Partnerschaftsvertrag feierlich unterzeichnet und besiegelt werden.

Im jüngsten Nordhäuser Kreistag sind zudem die veränderte Gebührensatzung der Kreisvolkshochschule sowie der Investitionsplan zur Digitalisierung und Sachausstattung der staatlichen Schulen in Trägerschaft des Kreises bis zum Jahr 2032 jeweils einstimmig beschlossen worden. Ebenso stimmt das Gremium der neuen Abfallentsorgungsgebührensatzung zu. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen müssen nun auch die Gebühren erhöht werden.