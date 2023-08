Krönender Abschluss der Sommerferien: Nachwuchskicker kriegen bei Fußballcamp im Kreis Nordhausen Tipps von Profis

Werther. Der Fußballverein RB Leipzig sorgt in einem Dorf im Landkreis Nordhausen für eine ereignisreiche letzte Sommerferienwoche.

60 Jungen und Mädchen haben in der letzten Sommerferienwoche am Feriencamp des Fußballvereins RB Leipzig in Werther teilgenommen. Dieses wurde vom VfB Werther 1920 organisiert, teilt Linda Erbsmehl vom Verein mit. Zunächst erhielten die Fußballer ihre Trikotsets.

Die sechs Trainer vom RB Leipzig teilten die Kids nach Alter in sechs Mannschaften ein und schon konnten die „Supertrickser“, die „Torkanonen“ und die übrigen Teams loslegen. Die Spiele wurden per Kamera aufgezeichnet und jeder Spieler hinsichtlich Torschüssen, Athletik, Koordination und Schnelligkeit analysiert. Am Ende erhielten die Kinder ihre persönliche Kick-ID-Card, mit der sie per QR-Code zur Auswertung ihrer Fähigkeiten gelangen. Neben intensiven Übungen kam auch der Spaß nicht zu kurz.

Das Training zahlt sich am Ende aus

So besuchte RB-Maskottchen Bulli die Kinder. Mit im Gepäck hatte Bulli den DFB-Pokal zum Anfassen und Posieren. Ein weiterer Gast war der ehemalige Fußballtorwart und –trainer Perry Bräutigam. Er widmete sich einen Tag dem Torhüter-Nachwuchs aus dem Südharz. Dieses Training mit einem Profi werden die kleinen „Manuel Neuers“ sicher lange in Erinnerung behalten, ist Linda Erbsmehl überzeugt. Überraschungsgast Nummer drei war ein Filmteam vom MDR.

Am Ende der Woche fand das Abschlussturnier statt. Nachdem alle Mannschaften gegeneinander angetreten waren, musste das Siegerteam gegen die Trainer antreten. Die Partie endete 3:3 und zeigte, dass die Kids nach dem intensiven Training mit den Großen mithalten können. Und so endete eine ereignisreiche Trainingswoche mit strahlenden Gesichtern.