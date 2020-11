Künftige Erstklässler gesucht

Der Schulanfang 2021 wirft seine Schatten voraus. Die künftigen Erstklässler – geboren zwischen dem 2. August 2014 und dem 1. August 2015 – können demnächst angemeldet werden.

Mitzubringen sind die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch, bei alleinerziehenden Eltern Nachweise zum Sorgerecht beziehungsweise Vollmachten sowie eine Einverständniserklärung zur Schulanmeldung des nicht anwesenden Elternteils.

Alle zukünftigen Abc-Schützen gehen vorher zur Einschulungsuntersuchung, für die sich die Eltern nicht selbst anmelden müssen. Die Einladung dafür erhalten sie vom Gesundheitsamt des Landkreises.

Die Entscheidung, ob ein Kind eingeschult wird oder nicht, treffen nach der jeweiligen Empfehlung der Einschulungsuntersuchung die Eltern gemeinsam mit der Schule. Auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern können nächstes Jahr auch Kinder, die am 30. Juni 2021 mindestens fünf Jahre alt sind, vorzeitig eingeschult werden.

Die Südharzer Grundschulen sehen für die Anmeldung der Schulanfänger unterschiedliche Zeiten vor. Die Schulen in der Stadt Nordhausen nehmen die Anmeldungen vom 7. bis 11. Dezember entgegen, und zwar Montag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 17 Uhr und am Freitag von 10 bis 13 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie sollten die Eltern telefonisch mit der Schule einen Termin vereinbaren.

Telefonisch sind die Nordhäuser Schulen wie folgt erreichbar:

„Albert Kuntz“: (03631) 97 43 35

„Bertolt Brecht“: (03631) 90 23 64

„Käthe Kollwitz“: (03631) 98 20 05

„Niedersalza“: (03631) 90 02 35

„Förstemannweg“: (03631) 89 53 01

„Petersdorf“: (03631) 89 85 67

An zwei Grundschulen des Landkreises haben sich die Schulbezirke geändert. So gehen jetzt die Kinder aus Schiedungen in die Grundschule Klettenberg und die künftigen Erstklässler aus Neustadt/Osterode zur Grundschule Niedersachswerfen.

In der Grundschule Heringen erhalten die Eltern ein Kontaktformular und geben dieses in der Woche vom 7. bis 11. Dezember in der Schule ab. Eine Beratung in der Schule ist auch telefonisch möglich.

An allen anderen Grundschulen gibt es festgelegte Anmeldungstermine:

Bleicherode: vom 7. bis 11. Dezember täglich 7 bis 14 Uhr, am 9. Dezember bis 16 Uhr und am 10. Dezember bis 17 Uhr

Ellrich: 9. Dezember von 7.30 Uhr bis 15 Uhr und 10. Dezember von 7.30 bis 18 Uhr

Klettenberg: 14. Dezember von 8 bis 18 Uhr

Görsbach: 8. Dezember von 8 bis 18 Uhr

Ilfeld: 8. Dezember von 7 bis 17 Uhr

Niedergebra: 9. Dezember von 7 bis 16 Uhr

Werther: 10. Dezember von 8 bis 17 Uhr, 11. Dezember von 11 bis 14 Uhr, 14. Dezember von 8 bis 17 Uhr

Wipperdorf: 7. und 9. Dezember jeweils von 8 bis 16 Uhr

Sollstedt: 8. Dezember von 7 bis 16 Uhr

Nohra: 7. Dezember von 6.30 bis 17 Uhr

Niedersachswerfen: 1. Dezember von 13 bis 17 Uhr, 3. Dezember von 7.30 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr