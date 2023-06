Künstler Einar Schleef im Mittelpunkt der Limlingeröder Diskurse

Limlingerode. Wann und wo genau die Spurensuche der zweiteiligen Veranstaltung im Südharz beginnt.

Kommendes Wochenende begibt sich der Förderverein der Dichterstätte Sarah Kirsch gemeinsam mit dem Sangerhäuser Einar-Schleef-Arbeitskreis auf Spurensuche. Am Samstag, dem 24. Juni, werden im Rahmen eines Stadtrundgangs durch Sangerhausen für Schleef bedeutsame Orte vorgestellt.

Am Sonntag, dem 25. Juni soll dann in Limlingerode das lyrische Schaffen Schleefs im Mittelpunkt stehen. Der Stadtrundgang am Samstag beginnt 11 Uhr an der ehemaligen EOS, in der Kyselhäuser Straße 8. Die Veranstaltung am Sonntag in Limlingerode beginnt ebenfalls 11 Uhr.

Schleef, der aus Sangerhausen stammt, arbeitete als Schriftsteller, Regisseur, Bühnenbildner, Darsteller, Maler und Fotograf.