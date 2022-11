Künstler Gerd Mackensen aus Nordhausen stellt seine Werke im Landtag aus

Erfurt. Warum sich ein Abstecher nach Erfurt lohnen könnte.

Mehr als 7000 Kilometer Luftlinie liegen normalerweise zwischen Erfurt und Chicago. Doch nun rückt die Stadt in Illinois näher an die Thüringer Landeshauptstadt heran denn je. „Anflug Chicago“ – so heißt eine Kunstausstellung, die Dirk Bergner (FDP) als Vizepräsident im Thüringer Landtag eröffnet hat. Sie präsentiert Arbeiten des Nordhäuser Malers Gerd Mackensen. „Die Ausstellung zeigt aber nicht nur Gemälde“, sagt Bergner. „Sie symbolisiert zugleich, dass sich der Landtag in vielerlei Hinsicht als ein offenes Haus versteht. Er ist nicht nur ein Ort von Politik. Er ist zugleich ein Ort, an dem sich Menschen auch darüber hinaus begegnen und austauschen können. Gerd Mackensen lädt uns ein, in die Welt der Kunst einzutauchen und neue Perspektiven zu entdecken.“ Die Ausstellung ist bis 7. Januar 2023 zu sehen. Der Eintritt ist frei.