Künstlerin in Nordhausen öffnet ihr Atelier und zeigt, wie sie arbeitet

Am Tag der offenen Ateliers beteiligt sich auch in diesem Jahr die Künstlerin Ute Zyrus-Gonska in Nordhausen.

Nordhausen. Wer schon immer mal ein Atelier von innen sehen wollte: In Nordhausen besteht demnächst eine gute Gelegenheit, eine Künstlerin zu besuchen.

In ganz Thüringen öffnen Künstler am kommenden Wochenende ihre Ateliers und Werkstätten. In Nordhausen beteiligt sich an dieser traditionellen Aktion auch wieder die Künstlerin Ute Zyrus-Gonska – am Sonnabend, 16. September, von 13 bis 17 Uhr. Der Tag steht unter dem Motto: „Kunst aus Thüringen – Offene Ateliers 2023“.

Ute Zyrus-Gonska lädt gemeinsam mit dem Floristengeschäft „Flower Power“ in ihr Atelier in der Kranichstraße 8 in Nordhausen ein und freut sich auf anregende Gespräche mit den Besuchern, die den Weg zum Atelier über die Kranichstraße und den Blasiikirchplatz finden können. Der Eintritt ist frei.

Ute Zyrus-Gonska wurde 1964 in Nordhausen geboren. Seit 2004 ist sie Mitglied im Verband Bildender Künstler Thüringen.