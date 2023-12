Kult-Rockgruppe aus dem Kreis Nordhausen in TV-Doku zu sehen

Bleicherode Im Juni standen Musiker der Band Yoga aus Bleicherode für ein einmaliges Konzert noch einmal gemeinsam auf der Bühne. Ein Drehteam des MDR war damals mit dabei. Das Ergebnis ist nun im Fernsehen zu sehen.

Im Juni standen drei Musiker der ehemaligen Bleicheröder Rockgruppe Yoga noch einmal gemeinsam auf der Bühne und gaben ein umjubeltes Konzert auf dem Festplatz der Kalistadt. Michael „Meikel“ Krusche, Ralf Kirchner und Silke Reicherter sorgten gemeinsam mit den Gastmusikern für einen unvergesslichen Abend beim Publikum, das dicht gedrängt die Bühne säumte. Grund für die Wiedervereinigung nach über 30 Jahren war eine Fernsehdokumentation über Amateurbands in der DDR.

Die Dokumentation mit dem Titel „Wie Tina Turner nach Niedertrebra kam“ ist nun im Fernsehen zu sehen. Am Montag, dem 11. Dezember, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr läuft der Film im MDR. In der Mediathek ist die Doku ab Montag ebenso zu finden. Neben den Musikern von Yoga, ist unter anderem auch der Sänger Dirk Michaelis im Film zu sehen. Insgesamt erzählt der Filmemacher Tim Evers sechs Geschichten.

„Wir sind bei der Preview in Leipzig dabei gewesen und es ist extrem berührender Film geworden“, erzählt Ralf Kirchner. „Es ist zwar nur ein Bruchteil von dem zu sehen, was gedreht wurde, aber trotzdem hatte ich nicht eine Sekunde das Gefühl, dass irgendwas fehlt“, so der Bleicheröder Musiker.