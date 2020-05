Nordhausen. 75 Jahre nach der Befreiung vom Hitler-Faschismus plant die MLPD in Nordhausen ein stilles Gedenken am Ehrenfriedhof und eine Kundgebung am Rathaus.

Kundgebung zum Tag der Befreiung in Nordhausen

Zum 75. Mal jährt sich am 8. Mai die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands. Unter dem Motto „Nie wieder Krieg – Nie wieder Faschismus“ führt die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) an diesem Freitag um 15.45 Uhr am Nordhäuser Ehrenfriedhof ein stilles Gedenken durch. Auch eine Kranzniederlegung ist dort geplant. Vertreter der Linken und der Bewegung „Oder-Neiße-Friedensgrenze“ sollen ebenfalls daran teilnehmen. Anschließend ab 16.30 Uhr soll auf dem Markt am Rathaus eine Kundgebung mit kurzen Ansprachen und kulturellen Beiträgen folgen – unter strenger Beachtung des Gesundheitsschutzes. Gäste seien willkommen. Diese könnten sich „auf antifaschistischer Grundlage mit eigenen Beiträgen am offenen Mikrofon beteiligen“, kündigte die MLPD an.