Kunst am Tierheim in Nordhausen

Die Schnitzkunst von Tura Jursa (links) verschönert nun auch das Nordhäuser Tierheim. Für das neue Katzenhaus – in Gedenken an die Tierschützerin Roswitha Laube „Katzen-Laube“ genannt – gestaltete sie eine etwa ein Meter lange Tafel, unentgeltlich. Dass die Nordhäuserin auch für den im Bau befindlichen neuen Hundezwinger zum Schnitzmesser greifen würde, freut nicht nur Tierheim-Geschäftsstellenleiterin Sandra Mühle. Tura Jursa hat schon oft in ihrer Heimatstadt zur Verschönerung beigetragen.