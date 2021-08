Kunst-Flohmarkt demnächst in Nordhausen

Nordhausen. Die Einnahmen sollen als Spende an eine Jugendkunstschule im westdeutschen Hochwassergebiet gehen.

Den Tag des offenen Denkmals am 12. September nutzt das Team der Nordhäuser Jugendkunstschule auch in diesem Jahr, um Einblicke in die Räumlichkeiten zu gewähren. Geplant ist außerdem, den Hof in der Domstraße in einen spektakulären Kunst-Flohmarkt zu verwandeln. Künstler der Jugendkunstschule und ihr Freundeskreis bieten Kunst, ausgefallene Liebhaberstücke und interessanten Krempel an. Ein großer Teil der Einnahmen aus diesem Kunst-Flohmarkt soll einer vom Hochwasser betroffenen Jugendkunstschule in Rheinland-Pfalz gespendet werden.

„Wir haben Kontakt mit der Kunstschule in Sinzig aufgenommen: Erst hat Corona die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgebremst. Nur eine sehr kurze Erholungspause ist den Menschen dort vergönnt gewesen, und die nächste Katastrophe brachte sämtliche Vorhaben durcheinander“, berichtet Martina Degenhart, die die hiesige Jugendkunstschule leitet. In der Kunstschule Sinzig werden gerade Kurse für Kinder und Jugendliche komplett kostenfrei angeboten. „Wir möchten von Nordhausen aus auch einen Beitrag leisten und diese Idee mit unserer Spende unterstützen“, so Degenhart.

Der Kunst-Flohmarkt findet am 12. September ab 14 Uhr im Hof der Jugendkunstschule in der Domstraße 20a statt.