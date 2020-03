Kunsthof Friedrichsrode wird Teil des Kunstfestes Weimar

Straßenkunst und Theater, Kunsthandwerk und Musik – am 20. Juni wird sich die Straße durch das 70-Seelen-Dorf wieder in die Kunstmeile verwandeln, die Tausende Besucher ins Künstlerdorf Friedrichsrode lockt. Und das wird sich auch bei der 30. Auflage des Kunstmarktes nicht ändern. „Wir feiern dieses Jahr Jubiläum“, sagt Kunsthof-Leiter Michael Donth, „mit vielen Bekannten. Aber auch frischem Wind.“

„Viele neue Bewerbungen hat es gegeben. Besonders Grafiker haben sich gemeldet und wollen ihre Arbeiten zeigen“, berichtet Donth. Im Kuhstall wird es eine Fotoausstellung geben, die die 30 Kunstmärkte zeigt. Vor der Jubiläumsausgabe stehen im Kunsthof noch andere Angebot im Programmheft. Am 1. Mai ist Familientag. Kinder und Erwachsene können filzen, mit Textilien arbeiten und miteinander spielen. Die Band „Carry on“ spielt. Zum Mekka der „Blueser“ wird Friedrichsrode wieder zu Himmelfahrt. Auch Vatertagsausflügler und Familien treffen sich auf den Wiesen und vor der Bühne. Christoph Gallas Bluesband hat sich angekündigt und bringt noch eine Band mit.

Die Gewinner der Jugendkunstbiennale werden am 18. Juni erstmals in Friedrichsrode ausgezeichnet. Nachdem das Städtenetz Sehn von Nordthüringer Städten vor der Auflösung stand, hatten Michael Donth der Veranstaltung in Friedrichsrode aufgenommen. Womöglich findet sie hier auch ein neues Zuhause. Zunächst aber wird hier die Ausstellung eröffnet. Der Zuspruch war in diesem Jahr besonders groß.

Ein weiteres Angebot für junge Künstler ist das Jugendkunstfestival. Eine Woche in den Sommerferien sind 40 Kinder und Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren eingeladen, sich in Workshops auszuprobieren. Das Festival wird zum zweiten Mal ausgetragen. Die Internetseite für Ankündigung und Ausschreibung soll in den nächsten Tagen online gehen. Viele Teilnehmer des vergangenen Jahres haben schon ihr Kommen angekündigt, sagt Michael Donth. Zum Abschluss werden die Arbeiten im Hof und den Werkstätten präsentiert. Auch im Kuhstall wird es am 31. Juni einen Abschied geben. Dann wird die Finissage der Jugendkunstbiennale gefeiert.

Und es wird nicht der einzige Abschied sein. Michael Donth verlässt Friedrichsrode. Im Mai werde er in Elternzeit gehen und im Herbst Friedrichsrode mit seiner Familie Richtung Berlin verlassen, sagt Donth. Im Januar 2019 hatte er die Nachfolge von Reiner Ende, der den Kunsthof in den 1990er-Jahren mit aufgebaut hatte, übernommen. Thomas Kümmel, Künstler aus Halle und in Nordthüringen bereits als Kulturagent unterwegs, wird den Kunsthof leiten.

Erstmal wird im September dann Friedrichsrode Teil des Kunstfestes Weimar sein. „Schwimmen nach Thüringen“ heißt die theatrale Performance, die in Friedrichsrode am 12. September zu sehen sein wird.