Kunsthof pausiert

Aufgrund der Corona-Pandemie sagt der Kunsthof Friedrichsrode bis Ende Juli zahlreiche Veranstaltungen ab, so den Familientag am 1. Mai, den Himmelfahrtsblues am 21. Mai, den Kunstmarkt am 20. Juni sowie das für Ende Juli geplante Jugend-Kunst-Festival. Auch der Familiennachmittag könne zurzeit nicht durchgeführt werden.