Kunstrasen für junge Fußballer in Nordhäuser Ortsteil

Salza. Investition für den Nordhäuser Fußballnachwuchs und was die FSG ‘99 Salza nun als nächstes im Visier hat.

Um bei schlechterem Wetter oder im Winter gut Fußball spielen zu können, hat der Karl-Henze-Sportplatz in Salza nun einen eigenen Kunstrasenplatz. Nach dem Spatenstich Ende Oktober vergangenen Jahres erfolgte nun am Donnerstag die Eröffnung des modernen Kleinfeldes für Trainingseinheiten und den Fußballnachwuchs, von dem die FSG ‘99 Salza allein sieben Mannschaften hat, wie Vereinspräsident Frank Kirchhoff stolz berichtet. Das Projekt hat insgesamt 63.891 Euro gekostet. Hinzu kommen Fußballtore und auch das Umfeld des Kunstrasenplatzes wolle man demnächst in Angriff nehmen. Laut Kirchhoff sind Ballfangzäune und eine Beleuchtung geplant. Zeitlich festlegen werde man sich hier jedoch nicht, stattdessen ein Schritt nach dem anderen machen.