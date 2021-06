Kur für Nordhäuser Straßenbahngleise

Nordhausen. Um Entgleisungen zu verhindern, sind die Nordhäuser Verkehrsbetriebe derzeit nachtaktiv.

Die Straßenbahngleise in Nordhausen werden derzeit in den Nachtstunden gereinigt. So könnten Fahrausfälle oder Schienenersatzverkehr vermieden werden, begründen die Verkehrsbetriebe Nordhausen den Zeitpunkt und bitten um Verständnis für auftretende Lärmbelästigungen.

Mindestens aller drei Monate müssten die Gleise von Schmutz, Bremsstaub, Laub und anderen Umwelteinflüssen befreit werden, erklärt Straßenbahn-Betriebsleiter Stefan Länger. Eine sehr hohe Priorität habe das Reinigen der Weichen, da die Bahnen zum Beispiel bei festgesetztem Laub zu entgleisen drohen.