Der Löschwasserteich in Steigerthal soll erneuert werden, und der Zaun gleich mit.

Kur für Teich mit Löschwasser in Steigerthal

Steigerthal. Nordhäuser Feuerwehr will Gewässer als Backup für Brandbekämpfung nutzen.

Gerade im ländlichen Raum sind Löschwasserteiche als zusätzliche Kapazität bei Löschwasserbedarf für die Einsatzkräfte von großer Bedeutung. Dies ist bei den jüngsten Wald- und Feldbränden in der Region sichtbar geworden. Daraufhin hatte die Nordhäuser SPD-Fraktion in der jüngsten Stadtratssitzung die Frage gestellt, wie die Zukunft des Löschwasserteiches im Nordhäuser Ortsteil Steigerthal aussieht.

„Die Nordhäuser Feuerwehr ist um den Erhalt der noch vorhandenen Löschteiche als Backup für die Brandbekämpfung bemüht. Denn dabei handelt es sich neben dem Hydrantensystem um wichtige Kapazitäten zur Brandbekämpfung“, erläutert Berufsfeuerwehrleiter Thomas Schinköth. Aus diesem Grund wurde 2020 der Löschteich im Ortsteil Hörningen saniert.

Nun stehe auch eine Kur für den Löschteich in Steigerthal an. Die im Vorjahr neu installierte, aber bereits wieder defekte Pumpe soll wieder instandgesetzt werden. Wildwuchs entlang der Umfassungsmauer werde entfernt, und für das Frühjahr 2023 ist eine Erneuerung des Zaunes vorgesehen. „In der Zeit von zunehmenden Wald- und Vegetationsbränden ist ein Rückbau der Anlage keine Option und den Bürgern auch nicht zu vermitteln“, so Schinköth weiter.