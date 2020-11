Kurzes Hoch zwischen langen Tiefs

Die Worte scheinen aus einer längst vergangenen Zeit zu stammen: „Alle sind super gebucht, die Hoteliers haben fast mehr Anfragen entgegengenommen als sie Kapazitäten haben.“ Es ist keine zwei Wochen her, da zeigte sich Birgit Adam, die Cheftouristikerin im Rathaus, nach Gesprächen mit mehreren Hoteliers sehr zufrieden. Seit Sommer sei ein „verstärktes Touristenaufkommen“ spürbar, erklärte sie. „Ich bin froh, den in der Stadtinfo Fragenden mitteilen zu können, dass es keinerlei Beherbergungsverbote gibt, dass Museen, das Badehaus, das Theater offen sind, auch die Harzer Schmalspurbahn fährt.“

Vorbei – der „Lockdown light“ zwingt die Tourismusbranche seit Wochenbeginn in ein neuerliches Koma. Zunächst bis Monatsende. Ein Schock. Axel Heck, Inhaber und Geschäftsführer des Nordhäuser Hotels Fürstenhof, wirbt nun verzweifelt mit 25-prozentigen Preisnachlässen für Geschäftsreisende – und weiß doch, dass die Corona-Pandemie viele Unternehmen längst auf Telefon- oder Onlinekonferenzen ausweichen lässt.

Die Nähe zum Harz als Top-Urlaubsregion dieser Republik hatte ihm gute Wochen im Sommer und in den Herbstferien beschert – wie vielen Beherbergungsbetrieben im Südharz. Doris Hempel von der Rodishainer Wolfsmühle spricht von einer „sehr guten Saison“ mit einer Auslastung von mehr als 80 Prozent, Kai Liebig von der Sophienhofer Ziegenalm zeigte sich vor dem Lockdown ähnlich zufrieden: „Seit den Sommerferien läuft es richtig gut.“

Ziegenalm-Chef sucht Trost im erfolgreichen Herbstferien-Geschäft

Seine Hoffnung, bis Jahresende doch noch die Ausfälle der Vormonate kompensieren zu können, zerschlug sich jedoch inzwischen: „Sind wir wenigstens dankbar, dass die Politik das Ende der Herbstferien abgewartet hat“, versucht er sich nun zu trösten. Das Problem für den Familienbetrieb sind nicht allein die Einnahmeausfälle angesichts leerer Ferienwohnungen – auch der Hofladen lebt wesentlich von den Urlaubsgästen, die dort einkaufen und sich die angebotenen Produkte schmecken lassen.

Um die neuerliche Corona-Welle zu brechen, soll auch der überregionale Tagestourismus ruhen, so will es die Politik. Dieser Logik folgend stellten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) den Dampfzugverkehr auf den Brocken ein, normalerweise der Umsatzbringer. „Nun fehlt natürlich das Geld in der Kasse“, sagt Sprecher Dirk Bahnsen. Betriebsintern wird die Lage aktuell sondiert, der Branchenverband ringt um seine Position gegenüber der Politik. Beim ersten Lockdown im Frühjahr wurde ein ÖPNV-Rettungsschirm aufgespannt.

Der Weg aus dem ersten Lockdown dauerte bis Ende Juni, erst seitdem hatte die HSB wieder ihr komplettes Fahrtenangebot etabliert. Ab Mitte August aber musste sie schon mit angezogener Handbremse fahren, um „Überfüllungssituationen“ zu vermeiden: Für die bergwärts rollenden Züge auf der Brockenstrecke gab es nur noch Fahrkartenkontingente. Die Harzer Schmalspurbahnen konnten also bis Ende Oktober das Gästepotenzial gar nicht ausschöpfen.

Museumsleiterin hofft auf Dezember und verlängert Ausstellungen

Ähnlich ging es dem Rabensteiner Stollen: „Ja, der Harz war deutlich voller als sonst, aber wir konnten davon nicht profitieren“, konstatiert Uwe Reisner. Er steht jenem Verein vor, der das Südharzer Besucherbergwerk betreibt. Zum einen wanderten die Touristen verständlicherweise bei gutem Wetter mehr denn je lieber draußen als mit fremden Personen ins Bergwerk einzufahren. Zum anderen musste das Bergwerk die Gruppengröße von 25 auf maximal zehn Personen derart reduzieren, dass man pro Tag trotz mehr Führungen weniger Gästen das Bergwerk zeigen konnte als vor Corona. Weil eine kostendeckende Betreibung so nicht gelinge, entschied man schon im Oktober, in der Nebensaison ab November nicht nur den Betrieb zu reduzieren, sondern ganz einzustellen.

Susanne Hinsching, Leiterin der Städtischen Museen in Nordhausen, indes wollte nach wie vor Besucher in Kunsthaus, Flohburg oder Tabakspeicher begrüßen. Nun aber sind nur noch „kostenfreie museumspädagogische Angebote“ zulässig. Hinsching kritisiert diese „sehr unklare Formulierung“. Und sie weist auf den Widerspruch hin, dass einerseits möglicherweise Führungen für Schüler erlaubt sein könnten, andererseits aber doch laut geltender Verordnung die Schulen aktuell keine außerschulischen Lernorte nutzen sollten.

Während im Tabakspeicher nun der November genutzt wird, um die neue Ausstellung zur Geschichte des Kaffees aufzubauen, sollen die Expositionen in der Flohburg und im Kunsthaus nun bis Jahresende verlängert werden. „Ich hoffe sehr, dass es am 1. Dezember weitergeht.“

Kai Liebig von der Ziegenalm ist da skeptischer. Er rechne nur über Weihnachten mit Lockerungen, damit sich die Familien besuchen können. Axel Heck befürchtet gar einen „kompletten Lockdown“ und, so schreibt er im sozialen Netzwerk Facebook, „eine der größten Weltwirtschaftskrisen der jüngsten Geschichte (…). Das wird der Preis sein, für das Retten von Menschenleben.“