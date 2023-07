Kurzgefasst was los ist im Kreis Nordhausen

In Kurzform, was sonst noch los ist im Landkreis Nordhausen.

Einbrecher in Nordhausen erbeuten Radio vom Oldtimer

Unbekannte drangen am Wochenende in eine Garage an der Morgenröte in Nordhausen ein, berichtet die Polizei. Dort schlugen sie die Scheibe eines abgestellten Oldtimers ein und stahlen ein Autoradio. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt.

Jagdgenossen Lipprechterode treffen sich im Gasthaus

Die Jagdgenossenschaft von Lipprechterode führt am Sonnabend, 26. August, um 18 Uhr im Besenbinderstübl des Dorfes die Jahreshauptversammlung durch. Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen, teilt der Jagdvorstand mit.

Ein Grillabend an der Ellricher Blockhütte

Der Vorstand des Harzklubzweigvereins in Ellrich, lädt am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr zu einem gemütlichen Grillabend an der Blockhütte am Eingang des Stadtwaldes ein. Alle Mitglieder des Vereins sind hierzu recht herzlich eingeladen. Die Versorgung mit Speisen und Getränken übernimmt das Team von Uwe Fischer. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Kirchstraße 8 statt.

Öffentliche Sitzung des Landgemeinderates Bleicherode

Die Landgemeinde Stadt Bleicherode lädt am Donnerstag, 27. Juli, zur öffentlichen Sitzung des Landgemeinderates im Dorfgemeinschaftshaus in Obergebra um 19 Uhr ein. Auf dem Programm stehen sowohl Mitteilungen des Bürgermeisters als auch eine Fragestunde für die Besucher.

Tenöre laden zu einem Mitsingkonzert in Stolberg ein

In der St.-Martini-Kirche in Stolberg tritt am Freitag, 28. Juli, um 19.30 Uhr das Duo „Tenöre4you“ auf. Das Konzert ist für alle, die Freude am Singen haben. Karten gibt es an der Abendkasse, verspricht der Veranstalter.