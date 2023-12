Kurzmeldungen aus dem Landkreis Nordhausen

Nordhausen Kaum ist der 2. Advent vorüber, kann man sich schon auf die nächsten Tage und einige interessante Kulturveranstaltungen freuen.

Abschiedsvorlesung von Professor Zwanziger

Am Dienstag dieser Woche, dem 12. Dezember, gibt Winfried Schmitt als emeritierter Professor Zwanziger seine Abschiedsvorlesung. Beginn ist 18 Uhr im Audimax. Zurückblicken will er auf 2023, was auf Platt das „Guckezericke uff das vergangene Johr“ heißt. Wie in den Vorjahren wird Schmitt natürlich wieder ein neues Märchen dabeihaben, in dem er Antworten auf Fragen geben will, die niemand gestellt hat. Der Eintritt ist frei.

Literarisches zur Weihnachtszeit in Alter Kanzlei

Bleicherode. Der Förderverein „Dichterstätte Sarah Kirsch“ lädt am 16. Dezember um 14.30 Uhr alle Interessierten in die Alte Kanzlei von Bleicherode ein. Karin Kisker präsentiert „Literarisches zur Weihnachtszeit“. Zudem besteht die Möglichkeit, sich die Ausstellung „Poesie am Wegesrand“ mit grafischen Arbeiten der Buchkünstlerin Claudia Richter aus Halle anzusehen.

Grubenfahrten bei Kerzenschein

Ilfeld. Grubenfahrten im Kerzenschein stehen vom 27. bis 31. Dezember im Rabensteiner Stollen auf dem Programm. Der Stollen der ehemaligen Steinkohlenzeche wird dabei mit hunderten Kerzen ausgeleuchtet. Nach der Ankunft am Untertage-Bahnhof geht es zu Fuß weiter durch das alte Bergwerk bis in die ehemaligen Abbaubereiche der Steinkohle. Man erfährt interessante Details zum Steinkohlenabbau. Auch kann ein originales Schienenfahrrad ausprobiert werden, ein Stollenabschnitt wird nur mit eigenem Kerzenlicht zurückgelegt. Zum Abschluss geht es in die festlich beleuchtete Steigerbucht. Hier erwartet die Gäste ein heißer Glühwein oder Punsch und ein Stück selbst gebackener Harzer Winterkuchen. Tickets gibt es online unter www.rabensteiner-stollen.de