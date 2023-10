Kurznachrichten aus dem Kreis Nordhausen: Närrische Vorfreude und Weihnachtslieder-Proben

Die Karnevalisten sehnen den 11.11. herbei, Chorsänger haben längst die Noten für den Advent ausgepackt. Auch für Wanderfreunde und Fledermausfans stehen interessante Termine an. Ein Überblick

Görsbacher Narren in den Startlöchern

Die Görsbacher Karnevalisten sind voller Vorfreude auf ihre 69. Kampagne. Starten wollen sie in diese am 11. November um 11.11 Uhr vor dem Gemeindehaus, natürlich mit Schlüsselübergabe. Steffen Schulze sorgt mit Deftigem aus der Gulaschkanone für die passende Verpflegung.

Wanderung in den Bleicheröder Bergen

Der Harzklub Ellrich plant eine Wanderung in den Bleicheröder Bergen für Samstag, den 21. Oktober. Treffpunkt ist 9.30 Uhr am Markt in Ellrich. In Pkw-Fahrgemeinschaften geht es um 9.30 Uhr zum Ausgangspunkt der Wanderung, der Förster-Genzel-Straße in Bleicherode. Festes Schuhwerk und Wanderstöcke werden empfohlen. Die Strecke ist etwa acht Kilometer lang, es führt Wanderfreund Ulrich Tretner. Eine Einkehr ist in der Waldgaststätte „Teichtal Hainrode“ geplant.

Lipprechteröder Chor freut sich auf weitere Mitstreiter

Der Regionalchor Lipprechterode unter Leitung von Jürgen Lübbecke lädt alle Interessierten ein, dem Hobby des gemeinsamen Singens nachzugehen. Wer Lust hat, kann zu einer der Proben kommen. Diese finden immer dienstags um 19 Uhr im Lipprechteröder Dorfgemeinschaftshaus statt. Seinen nächsten Auftritt hat der Chor am 7. Dezember zur Seniorenweihnachtsfeier in Lipprechterode.

Sportverein organisiert Herbstfeuer

Am 21. Oktober wird gegen 18 Uhr das Herbstfeuer auf dem Lipprechteröder Sportplatz entzündet. Die Organisation liegt in den Händen des SV Blau Weiß, er sorgt unter anderem für Essen und Trinken.

Jugendhilfeausschuss des Kreistags tagt

Jugendförderplan, Kindergartenbedarfsplanung und die künftige Finanzierung der Schulsozialarbeit sind einige der Themen der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom Kreistag am Donnerstag, dem 19. Oktober. Beginn ist 17 Uhr im Großen Plenarsaal des Landratsamts.

Fachvortrag zu Fledermäusen

Einen Online-Fachvortrag zum Thema „Fledermäuse: die nächtlichen Flieger erkennen und fördern“ plant die Verwaltung vom Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz für den 24. Oktober ab 19 Uhr. Es referiert Marcus Fritze von der Kompetenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt. Anmelden kann man sich bis zum 23. Oktober via E-Mail: anne.schierenberg@nationale-naturlandschaften.de.