Kurznachrichten aus dem Landkreis Nordhausen: Region startet kulturell voll durch

Andreas Fischer, Holger Wartewig und Tim Fricke (von links) nahmen am diesjährigen Treckertreffen in Großlohra teil. Nun gibt es einen Film dazu

Die Sommerferien sind zu Ende – und schon füllt sich der Veranstaltungskalender wieder. Hier ein Überblick über interessante Termine.

Görsbach feiert mit Konzert

Im Rahmen des 1250-Dorfjubiläums von Görsbach ist für diesen Dienstag ab 17 Uhr ein Konzert mehrerer Chöre in der Kirche angesetzt. 180 Mitwirkende sorgen für Stimmgewalt. Von 17 bis 21 Uhr ist ein Teampreisschießen im Schützenhaus. Von 15 bis 18 Uhr gestaltet Patricia Köhler auf ihrem Hof in der Ernst-Thälmann-Straße 152 einen Pferdenachmittag. red

„Pipes & Drums“ in Kirche

Um 16.30 Uhr geben Die Sondershäuser „Pipes and Drums“ am 27. August ein Benefizkonzert in der Elisabeth-Kirche der Stadt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Sanierung der Kirche wird gebeten. Das Konzert ist Höhepunkt des Kirchweihfestes, das um 14 Uhr mit einem Gottesdienst beginnt. Nach dem Gottesdienst gibt es im Garten und im Gemeindesaal Kaffee, Kuchen und Bratwürstchen.

Barockmusik in Benneckenstein

Das Ensemble Spark gastiert am 3. September im Rahmen des Werckmeister-Musikfestivals in der Laurentius-Kirche Benneckenstein. Die fünf Musiker der Echo-prämierten klassischen Band spielen Barock und gehen unter dem Motto „Esprit trifft Werckmeister“ auf Tuchfühlung mit Bach, Vivaldi, Händel, Telemann & Co. Auch eigene Neukompositionen erklingen. Beginn ist um 17 Uhr.

Müllsammeln an den Kiesseen

Eine Müllsammelaktion plant Oberbürgermeister-Kandidatin Alexandra Rieger (SPD) für den 26. August an den Nordhäuser Kiesseen. Wer mitmachen will, sollte sich um 15.30 Uhr an der Brücke in Bielen einfinden, teilte Sophie Meinecke von den Jusos mit.

Film vom Treckertreffen

In Erinnerung an das jüngste Treckertreffen von Großlohra schwelgen lässt Wolfgang Scholvien: Bei der dreitägigen Veranstaltung im Juni war er mit seiner Kamera unterwegs. Entstanden ist ein Film. Er bietet viel Unterhaltsames, unter anderem auch die Geburt eines Treckerbabys. Zu beziehen ist der Film über Scholvien, Tel.: 0163/ 682 33 47, oder Vereinschef Torsten Mund, Tel.: 0162 / 733 61 77.

Fahrradfahrer-Lobby trifft sich

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub lädt alle Interessierten für 1. September, 18 Uhr, zum Monatstreffen ins Jugendclubhaus ein. Neben allgemeinen Themen zum Radfahren soll von einem Gespräch mit der Stadtverwaltung berichtet werden, wird die Tour zum Tag des Offenen Denkmals festgelegt.