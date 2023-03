Kurznachrichten aus dem Landkreis Nordhausen und der Region

Warum ein Frühjahrsputz abgesagt werden muss, Treffen für Wanderfreuden und noch einiges andere mehr: Hier gibt es kurz gefasst, was in der Region Nordhausen angeboten wird

Frühjahrsputz in Bleicherode wird abgesagt

Der für den Samstag, 11. März, geplante Frühjahrsputz im Stadtwald von Bleicherode muss verschoben werden. Der Grund sind die derzeitigen Wetterbedingungen, dies teilt Romy Göbel von der Bleicheröder Stadtverwaltung mit.

Wanderung durch den Gipskarst im Südharz

Alle Wanderfreunde sind zu einem Streifzug durch das sagenhafte Hainholz eingeladen. Treffpunkt ist am 12. März um 10 Uhr am Parkplatz Düna in Osterode am Harz.

Lesekreis in Nordhäuser Stadtbibliothek

Der Lesekreis trifft sich am Donnerstag, 16. März, um 14 Uhr in der Nordhäuser Stadtbibliothek. Im Fokus steht Steffen Schroeders Roman „Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor“.

Einladung für Diabetiker aus Nordhausen

Die Diabetikergruppe trifft sich jeden dritten Mittwoch im Monat. Der nächste Treff findet am 15. März um 13.30 Uhr im Haus der Generationen in der Hohensteiner Straße 17 in Nordhausen statt.

Filmpremiere im Bleicheröder Kino

Der neue Film von Erik Grun feiert am Freitag, 10. März, im Kino Bleicherode Premiere. Um 18.30 Uhr wird die Komödie „Ronny muss heiraten“ aufgeführt. Nächste Vorstellung ist am 17. März, um 19 Uhr, in der Friedenseiche Nordhausen.