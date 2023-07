Kurznachrichten aus dem Landkreis Nordhausen und Umgebung

Bei einem Elternabend an Hochschule Nordhausen am 10. Juli wollen Studienberaterin Kerstin Kresel (rechts), der Studiendekan des Studiengangs Regenerative Energietechnik, Pascal Leibbrandt, und die Referentin für Studium und Lehre, Kathleen Hahnemann, über die Studienangebote informieren.

Ein Elternabend der Hochschule, kulturelle Veranstaltungen und ein Treff einer Selbsthilfegruppe sind nur einige Termine, die man sich vormerken sollte. Hier ein Überblick.

Studienangebote werden vorgestellt

Die Hochschule Nordhausen organisiert für den 10. Juli einen ersten (hybriden) Elternabend, der auch interessierten Schulabgängern offen steht. Über die Studienangebote informieren eine Studienberaterin, der Studiendekan des Studiengangs Regenerative Energietechnik und die Referentin für Studium und Lehre. Der Elternabend beginnt 18.30 Uhr im Haus 19. Er kann auch online besucht werden: https://webconf.hsnordhausen.de/b/lei-vcd-ydj

Trachtengruppe Benneckenstein feiert Jubiläum

Die Trachtengruppe Benneckenstein feiert ihr 100. Gründungsjubiläum und lädt deshalb für den 8. Juli, 15 Uhr alle Freunde des Harzer Brauchtums, ehemalige Mitglieder, Einwohner und Gäste zu einem Festakt mit Kaffee und Kuchen in die St.-Laurentius-Kirche Benneckenstein ein.

Selbsthilfegruppe für Trauernde nach Suizid trifft sich

Die Selbsthilfegruppe für Trauernde nach Suizid trifft sich zum ersten Mal diesen Donnerstag, 6. Juli, 19 Uhr in den EX-IN-Möglichkeitsräumen von Nordhausen, Barfüßerstraße 5. Anmeldung erbeten unter Tel.: 0174/9418599, E-Mail: inesknoche@t-online.de oder Tel.: 0178/4302609, E-Mail: ricarda.roessler@outlook.de.

Loh-Orchester gastiert in Ellrich

Die St.-Johannis-Kirche in Ellrich ist erneut Ort eines klassischen Konzerts. Am 13. Juli gastiert hier ab 19 Uhr das Loh-Orchester mit einem Sommerkonzert. Karten sind zum Preis von 19 Euro gibt es im bellis Drogeriemarkt, Am Markt 13, Tel.: 036332 / 20323.

Schöbel und Michaelis mit Konzerten in Stolberg

Die Legenden Frank Schöbel und Dirk Michaelis werden das Konzertprogramm des Stolberger AndersweltTheaters bereichern. Schöbel ist mit seiner Band am 7. Juli auf der Waldbühne zu erleben, Michaelis folgt tags darauf. Kartenreservierungen, Tel.: 034654 / 10550.

Bergmannstag am Röhrigschacht

Am 8. und 9. Juli sind Interessierte zu Feierlichkeiten zum Tag des Bergmannes auf dem Röhrigschacht Wettelrode willkommen. Samstag gibt es von 10 bis 16 Uhr eine bergmännische Souvenir- und Informationsmeile. Tags darauf ist 9.30 bis 15 Uhr Programm.