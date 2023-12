Kurznachrichten aus dem Nordhäuser Stadtrat: Hürden für zahlreiche Investitionen beseitigt

Nordhausen Ob Stadtumbau im Stadtteil Nord, Hortneubauten oder die bühnentechnische Ausstattung fürs Theater: Der Stadtrat befasste sich mit vielen Themen. Ein Überblick.

Granitbau setzt Stadtloop-Idee weiter um

Das Nordhäuser Unternehmen Granitbau wird beauftragt, den zweiten Teil des Stadtloops in Nordhausen-Nord zu bauen. Der Stadtrat gab dafür bei einer Enthaltung seine einhellige Zustimmung angesichts veranschlagter 785.000 Euro Kosten für Wege- und Straßenbau, Freianlagen- und Landschaftsbau sowie die Straßenbeleuchtung im Süden und Westen des Kreisels. Für das Bauprojekt gibt es eine 90-prozentige Förderung vom Land.

Mehr Geld für Soziokulturelles Zentrum

Das soziokulturelle Zentrum im Jugendclubhaus will die Stadt 2024 bis 2026 jeweils mit 25.000 Euro unterstützen. Das sind 5000 Euro mehr pro Jahr als bisher. Das soziokulturelle Zentrum sei das letzte in Nordthüringen für Vereine, Verbände und andere Zusammenschlüsse, heißt es aus der Stadtverwaltung. Der Stadtrat stimmte deren Beschlussvorlage einstimmig zu. Ein CDU-Antrag indes, wonach der jährliche Zuschuss auf knapp 77.000 Euro erhöht werden soll, wurde zunächst in die Ausschüsse zur Beratung verwiesen.

Stadtrat ist für neue Hortgebäude

Die Stadt Nordhausen will schon kommendes Jahr an der Käthe-Kollwitz-Schule, an der Förstemannschule und an der Grundschule Niedersalza neue Hortgebäude bauen, damit Klassenräume nicht mehr für die Nachmittagsbetreuung genutzt werden müssen. Der Stadtrat stimmte dem Plan nun einstimmig zu. Im Raum stehen Kosten von rund 1,8 Millionen Euro.

Superwahljahr 2024 wirft Schatten voraus

Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen stehen kommendes Jahr ins Haus. Der Stadtrat hat schon jetzt beschlossen, bei der Wahlleitung und deren Stellvertretung auf erfahrenes Personal zu setzen: Janin Hoffmann und Andrea Radtke-Kosin übernehmen diese Aufgaben.

Parkhaus-Öffnungszeiten in der Kritik

Nordhausens Parkhäuser sollen länger als bislang genutzt werden können, nämlich auch an den gesamten Wochenenden und in den Nächten. Die AfD-Fraktion fordert die Stadtverwaltung mit einem Antrag auf, entsprechende Einfahrtskontrollen am Bürgerhaus-Parkhaus zu prüfen. Was das Parkdeck und beziehungsweise oder die Tiefgarage der Marktpassage angeht, sollte sie das Gespräch mit der Hausleitung suchen. Der Antrag fand im Stadtrat eine Mehrheit von 16 Ja-Stimmen, zehn Mitglieder lehnten ihn ab.

Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) zufolge waren die Öffnungszeiten der Bürgerhaus-Parkgarage wegen Vandalismus eingeschränkt worden. Wegen des Weihnachtsmarkts habe man aktuell davon eine Ausnahme gemacht.

Basketballplatz soll beleuchtet werden

Mit Ausnahme von sechs AfD-Mitgliedern hat der Stadtrat einem CDU-Antrag zugestimmt, wonach das Spielfeld des Basketballplatzes auf dem Nordhäuser Petersberg instandgesetzt und erstmals eine Beleuchtungsanlage bekommen soll.

Beschlussmarathon zu Wirtschaftsplänen

Die Stadt Nordhausen hält zahlreiche Unternehmensbeteiligungen. Deshalb muss der Stadtrat deren Wirtschaftsplänen zustimmen. Dies geschah am Mittwochabend einstimmig oder mit breiter Mehrheit für insgesamt 19 Unternehmen beziehungsweise deren Unternehmenstöchter, so etwa für das Südharz-Klinikum, die Städtische Wohnungsbaugesellschaft und die Energieversorgung Nordhausen, ebenso für die Stadtwerke.

AfD-Antrag findet keine Mehrheit

Die Stadt wird kein eigenes digitales Baustellen-Informationssystem etablieren. Ein AfD-Antrag, in dem unter anderem dieses Ziel formuliert wurde, fand bei keinem anderen Stadtratsmitglied jenseits der Fraktion Zustimmung. Hintergrund ist der Plan der Stadtverwaltung, stattdessen auf das landesweite Infosystem zu setzen und dort mehr Informationen als bislang einspielen zu wollen. Die Mitarbeiter der Verkehrsbehörde sollen entsprechend geschult werden. Auch eine Schnittstellenverbesserung ist in Arbeit, so der amtierende Ordnungsamtsleiter Matthias Lill. Nicht zuletzt wäre ein städtisches Infosystem inklusive digitaler Baustellenkarte teuer, gab Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) zu bedenken.

Theater-Bühnentechnik aus Brandenburg

Das im Brandenburgischen beheimatete Unternehmen Elektroakustik Neuenhagen GmbH liefert für das Theater die Audio- und Videotechnik. Zwar ist deren Angebot mit einer Auftragssumme von rund 1,1 Millionen Euro etwa zehn Prozent teurer als die Kostenberechnung des Planungsbüros, doch war es das günstigste der vier abgegebenen Angebote.