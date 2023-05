Kurznachrichten aus dem Stadtrat Nordhausen

Über eine Finanzspritze kann sich das IFA-Museum freuen, Anschaffungen können Bauhof und Berufsfeuerwehr tätigen, und kinderreiche Familien profitieren auch von einer Entscheidung. Hier ein Überblick über wichtige Beschlüsse des Nordhäuser Stadtrats.

Günstiger Eintritt für kinderreiche Familien

Ab Juni kann die neue Mehrkindfamilienkarte im Nordhäuser Badehaus, am Bielener Kiessee und im Salzaquellbad genutzt werden. Der Stadtrat ebnete den Weg dafür am Mittwochabend einstimmig. Die Karte wird vom Verband kinderreicher Familien auf Anfrage kostenfrei für Familien mit drei und mehr Kindern ausgestellt. Bei deren Vorlage soll es landesweit für das dritte und jedes weitere Kind freien oder vergünstigten Eintritt in Kultur- und Freizeiteinrichtungen geben.

Stiftungsbeirat neu besetzt

In den Beirat der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung sollen Patrick Börsch, Vincent Eisfeld und Martina Degenhart bestellt werden. Entsprechende Pläne hat der Stadtrat jetzt abgesegnet. Die Amtszeit beträgt drei Jahre.

Bauhof fehlt noch Mobiliar

Wenige Tage nach der offiziellen Bauhof-Einweihung hat der Stadtrat einstimmig entschieden, dass das Osteröder Unternehmen Melle Gallhöfer Dach GmbH diesen mit Sanitärmöbeln ausstattet. Ihr Angebot über rund 79.400 Euro ist das wirtschaftlichste.

Neue Atemschutztechnik für Feuerwehr

Die Nordhäuser Berufsfeuerwehr braucht zehn neue Atemschutzgeräte, die rund 30.100 Euro kosten, denn die vorhandenen verlieren im Juli ihre Zulassung und dürfen damit nicht mehr genutzt werden. Diese Geräte gehören aber zur Normausrüstung der Löschfahrzeuge. Liefern soll sie die Brandschutztechnik GmbH aus Leipzig.

Regionale Fachfirmen erledigen Grünpflege

Fast 277.000 Euro kostet die Rolandstadt in diesem Jahr die Grünpflege in Stadt- und Förstemannpark, auf dem Alten Friedhof und in Salza, in der nördlichen Unterstadt sowie an den Stadteinfahrten Darrweg und Nord. Vier Fachfirmen aus Ellrich, Nordhausen und Limlingerode sollen die Arbeiten erledigen.

Städtische Finanzspritze für IFA-Museum

Damit der Trägerverein vom IFA-Museum seine Miet- und Nebenkosten bezahlen kann, gewährt die Stadt in diesem Jahr 40.000 Euro als Anteilsfinanzierung. Die Hälfte der Summe bekommt der Verein demnächst, die andere im zweiten Halbjahr. Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD) hofft, perspektivisch dafür Fördermittel akquirieren zu können.