Kurznachrichten aus der Rolandstadt und dem Landkreis Nordhausen

Die Malerarbeiten am neuen Kindergarten in Woffleben lagen Ende Mai in den letzten Zügen. Am 18. Juli wird die Kita ihrer Bestimmung übergeben.

Kindertagesstätte in Woffleben wird getauft

Die neue Kindertagesstätte in Woffleben wird am Dienstag, 18. Juli, ab 14 Uhr feierlich ihrer Bestimmung übergeben. Auch die Schulstraße erhält ihre offizielle Übergabe. Dazu sind alle Bürger zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Zugleich wird das Geheimnis des Namens der Kindertagesstätte gelüftet.

Stadtratssitzung in Ellrich am Donnerstag

Die nächste öffentliche Stadtratssitzung in Ellrich findet ausnahmsweise an einem Donnerstag, dem 6. Juli, um 19 Uhr im Haus des Gastes in Sülzhayn statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beschlüsse zur Neuregelung des Marktwesens sowie zur Erhebung von Gebühren im Marktwesen.

Wanderung zum 3-Täler-Blick oberhalb von Ilfeld

Der Naturpark Südharz lädt Gäste ein, auf historischen Pfaden entlang bizarrer Felsformationen und grandioser Ausblicke zum Naturdenkmal Gänseschnabel und 3-Täler-Blick zu wandern. Treffpunkt ist am Sonntag, 9. Juli, um 14 Uhr am Wanderparkplatz an der B 4 am Ortsausgang von Ilfeld.

Gesprächskreis der Netzhauterkrankten

Am Montag, 17. Juli, findet um 14.30 Uhr die nächste Zusammenkunft des Gesprächskreises der Netzhauterkrankten in der Barfüßerstraße 5, Nordhausen statt. Wer vom Augenarzt die Diagnose Altersbedingte Netzhautdegeneration bekommen hat, ist willkommen.