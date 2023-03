Kurznachrichten aus der Stadt und dem Landkreis Nordhausen

Wieso ein Briefmarkensammler in das Visier der Stasi geriet, wo Menschen mit Hörproblemen Unterstützung finden und noch einiges andere mehr: Hier gibt es kurz gefasst, was in der Region Nordhausen angeboten wird:

Beratung für Menschen mit Hörproblemen in Nordhausen

Betroffene mit Hörproblemen sind zur nächsten Beratung des mobilen sozialen Dienstes für Hörgeschädigte eingeladen. Die kostenlose und unabhängige Beratung findet am 21. März von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des VdK in der Nordhäuser Grimmelallee 10c statt.

Forstbetriebsgemeinschaft Windehausen lädt ein

Im Vereinsraum der Freiwilligen Feuerwehr Windehausen trifft sich am Freitag, dem 24. März, um 18.30 Uhr die Forstbetriebsgemeinschaft Windehausen zur Jahreshauptversammlung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Rückblick auf das vergangene Jahr und die kommenden Planungen.

Briefmarkensammler im Visier der Staatssicherheit

Die nächste Zusammenkunft der Briefmarkensammler findet am Mittwoch, dem 29. März, um 18 Uhr in der Gaststätte „Sonneneck“ in Nordhausen statt. Im Mittelpunkt seht ein Lichtbildvortrag zu einem Mann, der durch seine interessante Sammlung in das Visier der Staatssicherheit geriet.

Hauptversammlung derJagdgenossenschaft Hörningen

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft und Holzinteressenten der Gemeinde findet am Freitag, dem 14. April, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hörningen statt. Für Mitglieder, die nicht an der Versammlung teilnehmen, wird ab 18 Uhr die Pacht ausgezahlt.