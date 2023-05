Kurznachrichten aus Nordhausen und Umgebung

Freunde der Harzer Wandelnadel können sich über ein neues Ziel freuen. Interessante Nachrichten gibt es auch für Jäger und Mieter.

SWG schließt am Brückentag

Die Geschäftsstelle der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) Nordhausen bleibt am Brückentag nach Himmelfahrt, dem 19. Mai, geschlossen. In dringenden Fällen erreichen Mieter die SWG telefonisch unter 03631/9203. Am Montag, 22. Mai, ist die Geschäftsstelle regulär ab 8 Uhr geöffnet. red

Wanderstempel im Rosarium

Einen Saison-Sonderstempel der Harzer Wandernadel gibt es fortan im Europa-Rosarium von Sangerhausen. Der tannengrüne Stempelkasten ist auf dem Alpinum – der höchsten Erhebung des Rosengartens – zu finden. Zugänglich ist er während der Öffnungszeiten bis Ende Oktober. Nach Vorlage des Stempelpasses erhalten je zwei Besucher zehn Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis. red

Görsbacher Jagdgenossen treffen sich

Die Jagdgenossenschaft Görsbach kommt am heutigen Dienstag, 16. Mai, zur Jahresversammlung zusammen. Beginn ist 19 Uhr im Gasthaus „Zur Schweiz“. Alle Landeigentümer in der Görsbacher Flur sind eingeladen. red

Selbsthilfegruppe kommt zusammen

Der Gesprächskreis zum Thema Netzhauterkrankungen trifft sich am heutigen Dienstag, 16. Mai, um 14.30 Uhr in der Barfüßerstraße 5 in Nordhausen. Alle Interessierten und Betroffenen sind willkommen. Um telefonische Anmeldung wird gebeten unter 036333/613 14, auch per E-Mail ist das möglich: Stefan.zepezauer@gmail.com.