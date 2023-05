Kurznachrichten aus Nordhausen und Umgebung

Eine Führung durch Nordhausens größtes Denkmal, ein interessanter Literaturnachmittag und eine neue internationale Partnerschaft stehen in den nächsten Tagen im Landkreis Nordhausen an.

Führung durch den Nordhäuser Dom

Eine öffentliche Führung durch den Dom zum Heiligen Kreuz von Nordhausen wird am 20. Mai angeboten. Treffpunkt für alle Interessierten ist 13 Uhr im Kreuzgang.

Lesekreis trifft sich in der Stadtbibliothek

Der Lesekreis um Carla Buhl kommt am Donnerstag, 25. Mai, ab 14 Uhr in der Nordhäuser Stadtbibliothek zusammen. Helen Frances Paris’ Roman „Fundbüro der verlorenen Träume“ steht im Mittelpunkt. Mit Dot Watson stellt Carla Buhl eine Frau vor, die etwas findet, wonach sie gar nicht gesucht hat: sich selbst und ihr wirkliches Leben.

Jugendhilfeausschuss des Kreistags tagt

Die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses steht am Dienstag, 23. Mai, an. Sie beginnt 17 Uhr im Plenarsaal des Historischen Landratsamtes. Diskutiert wird unter anderem über den Haushaltsentwurf für dieses Jahr. Auch um den neuen Jugendförderplan geht es.

Neuer Partnerlandkreis aus Polen

Der Landkreis Nordhausen bekommt mit dem Landkreis Gostyn in Polen einen neuen internationalen Partner. Beide Landräte unterzeichnen die Partnerschaftsurkunde am Freitag, 2. Juni. Dies geschieht in einer öffentlichen Kreistagssitzung ab 17 Uhr im Plenarsaal des Historischen Landratsamts. Zuvor halten beide Politiker kurze Reden.