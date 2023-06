Kurznachrichten aus Stadt und Landkreis Nordhausen

Turmbauarbeiten, Wolfsdebatte und Nachbarschaftsfest: Im Südharz steht einiges Interessante auf der Tagesordnung. Hier ein Überblick über Wichtiges und Wissenswertes in der Region.

Höchster Kran inRothesüttes Dorfgeschichte

Auf der Baustelle des Harzer Hexenreichs in Rothesütte steht aktuell wohl der höchste Kran, der bislang in der Geschichte des Ortes eingesetzt wurde. Das 32 Meter hohe Gerät wird in den nächsten Wochen beispielsweise für die Arbeiten am Sockelgeschoss des geplanten Aussichtsturms genutzt.

13-Jähriger istin Radunfall verwickelt

Ein 13-Jähriger ist am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad in der Kirchstraße von Bleicherode verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, hatte er beim Versuch, eine Bordsteinkante zu befahren, das Gleichgewicht verloren, stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wanderung im Eichsfeldzu Dieteröder Klippen

Der Harzklubzweigverein Ellrich lädt für Samstag, 17. Juni zu einer elf Kilometer langen Rundwanderung zu den Dieteröder Klippen ein. Treffpunkt ist 8.30 Uhr am Markt in Ellrich. Mit Pkw oder Fahrgemeinschaften geht es vor dem Wanderstart bis Fürstenhagen. Rucksackverpflegung wird empfohlen.

WBG lädt einzu Nachbarschaftsfest

Das nächste WBG-Nachbarschaftsfest findet im Juli im Rahmen des Bergmannsfestes in Bleicherode statt. In Nordhausen hatte die Wohnungsbaugenossenschaft beim Rolandsfest voriges Wochenende zu auf den Petersberg geladen. Die Beteiligung sei toll gewesen, so WBG-Vorstand Sven Dörmann.

Vortrag überWolf und Luchs

Über „Wölfe und Luchse im Südharz“ spricht am Mittwoch, 14. Juni, 18 Uhr, Silvester Tamàs, Wolfs- und Luchsbeauftragter des Thüringer Naturschutzbundes, in der Heimatstube Wülfingerode.

Motorradfahrerverunglückt bei Sophienhof

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend zwischen Sophienhof und Rothesütte gestürzt. Laut Polizei hatte er in einer Kurve die Kontrolle verloren. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Einladung zum Sportfestin Herrmannsacker

Der SV Herrmannsacker plant für Samstag, 17. Juni, sein Sportfest. Gestartet wird mit einem Kindersportfest ab 11 Uhr. Ab 15 Uhr gibt es das Kreisoberligapunktspiel gegen den SV Auleben. Später folgt das Traditionsspiel nicht mehr aktive Spielern und Spielerinnen.