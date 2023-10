Kurznachrichten aus Stadt und Landkreis Nordhausen

Chormusik, ein Schlachteessen und ein besonderer ökumenischer Gottesdienst gehören zu Terminen in den nächsten Tagen.

Hubertusmesse im Nordhäuser Dom

Die Kreisjägerschaft lädt diesen Sonntag, 29. Oktober, ab 18 Uhr zur Hubertusmesse in den Nordhäuser Dom ein. Musikalisch umrahmt wird diese vom Männergesangsverein Goldene Aue, von der Jagdhornbläsergruppe Birkenmoor und Organist Thomas Hofereiter. Der katholische Pfarrer Steffen Riechelmann gestaltet gemeinsam mit Andreas Schwarze, Superintendent im evangelischen Kirchenkreis, den ökumenischen Gottesdienst. Schirmherr ist Egon Primas.

Fahrt der Landsmannschaft der Schlesier

Mit dem Bus zum Schlachteessen nach Sittichenbach können Mitglieder der Landsmannschaft der Schlesier am 3. November fahren. Start ist 12 Uhr am Bahnhof in Nordhausen, und zwar an der Haltestelle für Reisebusse.

Gospelchor in Großbodungen

Am Samstag, dem 4. November, singt ab 17 Uhr der Nordhäuser Gospelchor Karibu in der St.-Petri-Kirche Großbodungen. Der Eintritt ist frei.

Finanzausschuss des Kreistags tagt

Der Haushalt, das künftige Schulnetz und das Theater gehören zu den Themen, die der Finanzausschuss des Kreistags in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, dem 2. November, diskutiert. Beginn der Sitzung ist 17 Uhr im Großen Plenarsaal des Landratsamts.