Kurznachrichten aus Stadt und Landkreis Nordhausen

Es gibt politische, aber auch kulturelle Termine. Und eine gute Nachricht für eine Kirchengemeinde im Südharz.

Kreistag tagt am 19. Dezember

Der Landkreis ist an vielen Unternehmen beteiligt, so beispielsweise am Südharz-Klinikum, an den Verkehrsbetrieben oder an den Harzer Schmalspurbahnen GmbH. Um deren Wirtschaftspläne für 2024 geht es unter anderem in der nächsten Kreistagssitzung am Dienstag, dem 19. Dezember. Beginn ist 16 Uhr im Großen Plenarsaal des Landratsamts. Weitere Themen sind die Schulsozialarbeit, eine Zweckvereinbarung mit der Stadt Erfurt zur Rettungsleitstelle sowie die Unterbringung Geflüchteter.

Weihnachtsmärkte in Südharzer Dörfern

Diesen Samstag, dem 9. Dezember findet ab 15.30 Uhr rund um die Kirche von Pützlingen der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Am Tag darauf, dem 10. Dezember, laden die Lipprechteröder Vereine zum Weihnachtsmarkt: Ab 13 Uhr ist ein buntes Treiben rund um das Dorfgemeinschaftshaus.

Hilfe für Menschen mit Beziehungsstörung

Für Menschen mit einer Beziehungsstörung gibt es eine Selbsthilfegruppe im Südharz. Wer selbst merkt, sich von anderen abhängig zu machen und sich selbst zu vernachlässigen, kann in der Gruppe seine Erfahrungen, aber auch Kraft und Hoffnung mit anderen teilen, gemeinsam Probleme besprechen und so seine Genesung unterstützen. Wer Interesse an einem Erfahrungsaustausch und an der Mitarbeit in dieser Selbsthilfegruppe hat, kann sich bei der Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Nordhausen unter 03631 91154-02 oder-03 wenden. Erreichbar via E-Mail ist die Kontaktstelle unter: gesundheitsfoerderung@lrandh.thueringen.de

Harztor singt traditionelle Weihnachtslieder

Diesen Samstag, 9. Dezember, beginnt um 17 Uhr in der St.-Johannis- Pauli Kirche von Niedersachswerfen die zweite Auflage von „Harztor singt“. Begleitet von der Orgel werden traditionelle Lieder wie „Ihr Kinderlein, kommet“ und „O du fröhliche“ gesungen. Außerdem sind junge Gesangssolisten zu hören, vorbereitet und begleitet von Gerald Fähnrich.

Bläsermusik zum 2. Advent

Der Ilfelder Posaunenchor ist diesen Sonntag, dem 10. Dezember, ab 11 Uhr in der Niedersachswerfer Kirche zu hören. Im Gottesdienst spielen die zwölf Musiker adventliche Lieder und Stücke.

Spende für Kirchendach

Die Klosterkammer Hannover zeigt sich spendabel: Für die Erneuerung der Dachdeckung der Ilfelder St. Georg-Marien-Kirche stellt sie 200.000 Euro bereit.