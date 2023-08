Kurznachrichten aus Stadt und Landkreis Nordhausen: Wichtige Termine nicht nur für Leseratten

Der heraufziehende Herbst bringt Gelegenheit mit sich, den eigenen Bücherschrank aufzufüllen – und zwar äußerst kostengünstig dank zweier Märkte. Zudem gibt es weitere interessante Termine.

Büchermarkt vor St. Blasii in Nordhausen

Der einzige große Kila-Büchermarkt in diesem Jahr ist für den 9. September auf dem Nordhäuser Blasiikirchplatz geplant. In etwa 1000 Kisten Büchern kann man von 9 bis 15 Uhr stöbern. Die Bücher kosten drei Euro pro Kilo. Es sind Spenden der vergangenen Wochen. Die Exemplare standen noch niemals zum Verkauf.

Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek

Der nächste Bücherflohmarkt in der Nordhäuser Stadtbibliothek ist am Samstag, dem 2. September. Stadtbibliothek und Förderverein laden von 10 bis 13 Uhr alle Leseratten ins Foyer der Bibliothek. Vom Erlös schafft die Stadtbibliothek neue Medien an.

Radtour im Südharz zur Solquelle

Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz lädt zu ihrem 12. Radtag am 9. September ein. Um 10 Uhr startet eine 19 Kilometer lange, zweistündige Tour vom Parkplatz an der Kelbraer Gaststätte „Seeblick“ über Aumühle zur Solquelle und zurück. An der Solquelle und bei der Fischzucht Auleben sind Stopps geplant. Anmeldungen sollten bis 5. September erfolgen, telefonisch unter: 034651 / 29 88 90, via E-Mail: poststelle-rla@biores.mwu.sachsen-anhalt.de.

Bahnhofsgaststätte wiedereröffnet

Im HSB-Bahnhof Harzgerode ist die Gaststätte dank neuer Pächterin wiedereröffnet worden. Wie die Harzer Schmalspurbahnen weiter mitteilten, ist der Bahnhof dank automatischer Schranke seit 1996 ansonsten nicht mehr genutzt.

Hochschule kooperiert mit Usbekistan

Einen Studentenaustausch plant die Hochschule Nordhausen mit usbekischen Hochschulen. Auch wollen die Nordhäuser mit dem Samarkander Institut für Wirtschaft und Service kooperieren. Die größten Überschneidungen und Potenziale bestehen in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Public Management und Digitales Produktmanagement.

Picknick-Konzert im Sangerhäuser Rosarium

Die Reihe von Picknick-Konzerten zum 120. Geburtstag des Europa-Rosariums findet am 10. September um 14 Uhr mit „The Malibu Sunrise Gang“ ihren Abschluss. Die drei Leipziger Musiker liefern groovige Livemusik für Herz und Hüften, zum Zuhören und Mitwippen.