Kuttel Daddeldu zu Gast im Südharz

Nordhausen. Erik Grun und das Trio Adabei waren dreimal mit ihrem Ringelnatz-Abend zu erleben.

Den Humor von Joachim Ringelnatz durften die Südharzer am Wochenende gleich dreimal erleben. Erik Grun und das Jazz-Folk-Trio Adabei aus dem Raum Regensburg gaben 50 lustige Gedichte um die Kunstfigur Kuttel Daddeldu des deutschen Schriftstellers, romantische Musik und ein bisschen Biografie zum Besten. Sie gastierten am Samstag im Salzaquellbad (Foto), am Freitag in der Burgruine Hohnstein sowie am Sonntagmorgen beim Frühschoppen in der Gaststätte „Schöne Aussicht“ in Nordhausen. Am Samstag lauschten 25 Gäste im Salzaquellbad den Darbietungen der Künstler.