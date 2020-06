Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Labormobil für Brunnenwasser kommt nach Nordhausen

Gerade in der Corona-Krise verbringen viele Familien ihre freie Zeit im eigenen Garten. Doch hier brauchen das selbst angebaute Gemüse und Obst viel Wasser, um nicht zu vertrocknen. Hinzu kommen die Kinder, die planschen wollen, weil ein Besuch im Freibad derzeit nur eingeschränkt möglich ist.

„Wichtig ist hierbei, dass kostbares Leitungswasser gespart wird und geklärt ist, ob das eigene Brunnenwasser ohne Gesundheitsgefahren zum Gießen oder zum Befüllen des Planschbeckens geeignet ist.“ sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende des Vereins VSR-Gewässerschutz. Denn mitunter verschmutzen Nitrate und Pestizide das Grundwasser. Außerdem können durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser gelangen.

Untersuchung vor Ort

Um all dies vorab zu prüfen, bietet die gemeinnützige Organisation an diesem Mittwoch, 24. Juni, auf dem Rathausplatz in Nordhausen eine Untersuchung des eigenen Brunnenwassers an. Proben können von 15 bis 17 Uhr am Labormobil abgegeben werden. Ein Hygiene- und Abstandsplan sichert, dass alles zügig vonstatten geht und jeder Interessierte beraten wird. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt des Brunnenwassers wird gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro durchgeführt. Die Untersuchung wird bereits vor Ort gemacht, sodass Bürger ihre Ergebnisse gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen weitere Kostenbeteiligungen werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung per Post zugesandt.

Brunnenbesitzer werden mit ihren Messwerten übrigens nicht allein gelassen. Der Verein berät, wofür das jeweilige Wasser geeignet ist. Offene Fragen beantwortet ein Experte zudem freitags zwischen 10 und 13 Uhr unter der Telefonnummer 02831/976 3342.

Damit das mitgebrachte Wasser aussagekräftig ist, wird der Transport in einer Halbliter-Plastikflasche empfohlen.