Ladendieb greift in Bleicherode Detektiv an

Nordhausen. Der Mann steckt in einem Supermarkt Parfüm ein und landet vor Gericht.

Das Amtsgericht hat einen Bleicheröder wegen räuberischen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungszeit wurde nach Auskunft eines Gerichtssprechers auf drei Jahre festgelegt. Zudem bekommt der Mann einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt.

Verurteilt wurde der Angeklagte wegen einer Tat, die sich am 29. Juli dieses Jahres ereignete. Die Staatsanwaltschaft warf dem zur Tatzeit 26 Jahre alten Mann vor, im Edeka-Markt in Bleicherode zwei Packungen Parfüm zum Preis von 35,98 Euro entwendet zu haben. An der Kasse legte er lediglich zwei Getränkedosen auf das Band, die er mit einer falschen Karte bezahlen wollte. Das Parfüm soll sich in einer mitgeführten Tasche befunden haben. Nachdem der Angeklagte die Kasse passierte, sprach ihn ein Ladendetektiv an und hielt ihn fest. Der Mann wehrte sich und wollte fliehen – erfolglos.

Der Angeklagte wollte seiner Freundin ein Geburtstagsgeschenk machen

In der Verhandlung gab der Beschuldigte die Tat vollumfänglich zu. Er habe seiner Freundin zum Geburtstag etwas schenken wollen, obwohl er kein Geld hatte. Als an der Kasse der Detektiv kam, wollte der Angeklagte nur durch. Es sei ihm peinlich und er sei so erschrocken gewesen. Er betonte, dass er den Detektiv nicht angreifen wollte. Der Angeklagte bestätigte, dass es ein Gerangel gab und räumte ein, vor dem Vorfall Drogen konsumiert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte soll zudem 120 Stunden gemeinnützige Arbeit binnen sechs Monaten leisten. Das Gericht verurteilte den Angeklagten entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist rechtskräftig.