Ladendieb in Bleicherode flüchtet ohne Beute: Wer kann Hinweise geben?

Bleicherode Ein unbekannter Mann ist beim Ladendiebstahl in Bleicherode ertappt worden. Im Zuge einer Rangelei wurde ein Zeuge verletzt.

Nach einem versuchten Ladendiebstahl in Bleicherode bittet die Polizei um Hinweise. Wie es in der Mitteilung heißt, beobachtete ein Zeuge am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Bleicherode einen Mann beim Diebstahl. Er meldete das dem Personal.

Auf die Tat angesprochen, habe der ertappte Dieb versucht, zu flüchten. Ein zu Hilfe eilender Zeuge wurde in Folge der Rangelei leicht verletzt. Ohne sein Beutegut gelang dem Dieb letztendlich die Flucht.

Polizisten sicherten Spuren im Supermarkt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

So wird der Täter beschrieben

Der Ladendieb konnte wie folgt beschrieben werden:

etwa 30 Jahre alt

ca. 1.75 m groß

korpulente Statur

trug ein Basecap, ein grünes T-Shirt, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose

Zeugenhinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

