Ladendieb verletzt in Nordhausen vier Personen

Nordhausen. Ein ertappter Ladendieb hat in Nordhausen vier Personen verletzt. Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter stieß die Polizei auf eine weitere Straftat.

Durch den Einsatz von Tierabwehrspray gelang Dienstagabend einem 24-jährigen Ladendieb in Nordhausen die Flucht. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hatte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Mann beim Diebstahl von Alkohol in einem Lebensmittelgeschäft an der Landgrabenstraße erwischt und angesprochen. Anstatt dem Mitarbeiter in ein Büro zu folgen, nahm der Ladendieb ein Tierabwehrspray und setzte sich zur Wehr.

Der Sicherheitsdienst folgte dem Mann, der auch außerhalb des Geschäftes das Spray weiterhin nutzte. Der 24-Jährige ließ letztlich sein Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Die alarmierten Polizisten erkannten den Täter auf den Aufnahmen der Videoüberwachung. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachtes des schweren räuberischen Diebstahls ermittelt. Aufgrund des Tierabwehrsprays klagten drei weitere Beschäftigte des Lebensmittelmarktes über Atembeschwerden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und lüftete die Räume.

Während der Suche nach dem 24-Jährigen wurden Polizisten von zwei Männern am Platz der Gewerkschaften angesprochen. Die Männer waren, bisherigen Ermittlungen zufolge, von zwei bis dato Unbekannten angegriffen worden. Hierbei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein, wodurch ein Opfer an der Hand und durch Tritte verletzt wurde.

Die mutmaßlichen Täter waren bei Eintreffen der Polizei zunächst geflüchtet, konnten aber wenig später gestellt werden. Es handelte sich um einen 19- und einen 15-Jährigen. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen würden noch andauern, hieß es von der Polizei.

