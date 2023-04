Ladendiebstahl eskaliert in Nordhausen: Mann schlägt auf Mitarbeiterin ein

Ein Ladendiebstahl eskalierte am Dienstag in Nordhausen. (Symbolbild)

Nordhausen. Ein Mann schlug am Dienstag eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in Nordhausen und versuchte zu fliehen.

Am Dienstag entdeckte eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in Nordhausen einen Ladendieb. Als diese ihn zur Rede stellte, schlug der 29-jährige Mann die Mitarbeiterin und versuchte zu fliehen.

Der Vorfall ereignete sich am Abend in einem Markt in der Halleschen Straße. Als die Mitarbeiterin den Mann ansprach, wurde dieser handgreiflich und schlug auf die Frau ein. Als er den Einkaufsmarkt verlassen wollte, hinderten ihn zwei Passanten an der Flucht und konnten den gewaltbereiten Mann anschließend an die Polizei übergeben.

Bei dem Dieb handelte es sich um einen polizeibekannten 29-jährigen Mann, welcher die vergangene Nacht in Gewahrsam der Nordhäuser Polizei verbrachte.

