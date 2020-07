Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ladies-Abend im Nordhäuser Filmpalast

In gewohnter Manier gibt es auch im Juli einen besonderen Film im Rahmen der Reihe Ladies-Kino. Der Film „Die Berufung“ ist nur am 22. Juli um 19.45 Uhr im Filmpalast zu sehen. Die Ladies erhalten zur Begrüßung ein Getränk und genießen einen gemütlichen Abend im Kino. Außerdem wartet vor dem Film eine kleine Verlosung auf die Gäste, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt.

Mit der Filmbiografie „Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit“ von Mimi Leder über die US-amerikanische Juristin Ruth Bader hat sich das Kino einen zeitgemäßen und relevanten Film für sein Publikum ausgesucht. Der Film erzählt die wahre Geschichte der Jura-Studentin Ruth Bader Ginsburg, die sich in den 50er-Jahren in Amerika als eine von nur neun Frauen der juristischen Fakultät Harvard gegen ihre männlichen Kommilitonen durchsetzt und nebenbei auch noch Frau und Mutter ist. Ihr Mann erkrankt an Krebs, und Ruth beginnt, auch seine Kurse zu besuchen, seine Arbeiten zu schreiben, damit dieser weiter studieren kann. Da Frauen und Männer zwar in der Theorie gleichgestellt sind, Frauen aber weiterhin keine Berufe wie Polizistin oder Richterin ausüben dürfen, beginnt für die junge Frau ein Kampf gegen diese rückständigen Strukturen der Gesellschaft.