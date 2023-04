Am Sonntag, 23. April, wird auf der Ziegenalm in Sophienhof wieder ein Lämmerfest veranstaltet.

Lämmerauftrieb auf der Ziegenalm im Landkreis Nordhausen: Ende April wird in Sophienhof wieder Lämmerfest gefeiert

Sophienhof. Die Besucher können sich am Sonntag, 23. April, wieder auf ein buntes Programm auf der Ziegenalm in Sophienhof freuen.

Das Team der Ziegenalm in Sophienhof veranstaltet am Sonntag, 23. April, wieder das traditionelle Lämmerfest. Von 10 bis 18 Uhr können sich die Besucher wieder auf ein buntes Programm freuen. So wird es einen Handwerkermarkt geben, bei dem verschiedene Händler ihre Waren anbieten und Gäste zum Stöbern einladen. Traditionell zum Lämmerfest gibt es auch wieder den Lämmerauftrieb. Zudem warten Spiel und Spaß auf die ganze Familie. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.